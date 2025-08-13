ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Гавайські секрети довголіття та здоров’я: що варто запозичити українцям

Середа 13 серпня 2025 11:45
UA EN RU
Гавайські секрети довголіття та здоров’я: що варто запозичити українцям Фото: Як живуть жителі Гаваїв (фото: billionnews)
Автор: Людмила Жукова

Гаваї відомі не лише райськими пляжами та океанськими краєвидами, а й високим рівнем життя та довголіттям місцевих жителів. За статистикою, саме тут люди живуть у середньому довше, ніж у більшості штатів США.

У чому секрет довгого життя жителів цього місця, розповідає РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Активний спосіб життя щодня

Гавайці рідко проводять вихідні на дивані. Серфінг, плавання, піші прогулянки, йога на пляжі чи походи в гори – це звична частина їхнього життя. Постійний рух підтримує здоров’я серця, зміцнює м’язи й покращує настрій.

Раціон, багатий на свіжі продукти

На Гаваях їдять багато свіжих фруктів і овочів - ананаси, папайї, манго, авокадо. Часто в раціоні присутні морепродукти, багаті на омега-3 жирні кислоти, а також коричневий рис та інші цільнозернові продукти. Це допомагає підтримувати оптимальну вагу та здоров’я судин.

Мабуть, найпопулярнішою за межами п’ятдесятого штату є acai bowl (миска асаї). Ягоди асаї заморожують і перетирають на пюре, яке становить основу. Воно повне антиоксидантів, що допомагають запобігти раку, хворобам серця та іншим проблемам. Дослідження також показують, що асаї допомагає регулювати рівень цукру та холестерину в крові.

Популярний також убе - фіолетовий ямс. Хоча він дуже солодкий, не варто почуватися винним, вживаючи його. Убе містить антиоксиданти (зокрема вітамін C), флавоноїди (що допомагають регулювати рівень цукру в крові) і резистентний крохмаль (пребіотична клітковина, що покращує здоров'я кишківника).

Мінімум стресу та "алоха-дух"

Місцеві живуть у ритмі aloha, що означає гармонію з собою та оточенням. Тут прийнято усміхатися, допомагати іншим і не поспішати. Постійна робота над емоційним балансом знижує рівень стресу, який є однією з головних причин хвороб.

Життя на свіжому повітрі

Сонячне світло і океанське повітря – природні джерела вітаміну D і хорошого настрою. Гавайці більшу частину дня проводять на вулиці, що позитивно впливає на імунітет.

Сильні соціальні зв’язки

Родина та друзі на Гаваях - головний пріоритет.

Вас може зацікавити

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я Гавайи
Новини
Повітряні сили відзвітували після нічного обстрілу України: знищено 34 цілі
Повітряні сили відзвітували після нічного обстрілу України: знищено 34 цілі
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія