Гавайські секрети довголіття та здоров’я: що варто запозичити українцям

Гаваї відомі не лише райськими пляжами та океанськими краєвидами, а й високим рівнем життя та довголіттям місцевих жителів. За статистикою, саме тут люди живуть у середньому довше, ніж у більшості штатів США.

У чому секрет довгого життя жителів цього місця, розповідає РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Активний спосіб життя щодня

Гавайці рідко проводять вихідні на дивані. Серфінг, плавання, піші прогулянки, йога на пляжі чи походи в гори – це звична частина їхнього життя. Постійний рух підтримує здоров’я серця, зміцнює м’язи й покращує настрій.

Раціон, багатий на свіжі продукти

На Гаваях їдять багато свіжих фруктів і овочів - ананаси, папайї, манго, авокадо. Часто в раціоні присутні морепродукти, багаті на омега-3 жирні кислоти, а також коричневий рис та інші цільнозернові продукти. Це допомагає підтримувати оптимальну вагу та здоров’я судин.

Мабуть, найпопулярнішою за межами п’ятдесятого штату є acai bowl (миска асаї). Ягоди асаї заморожують і перетирають на пюре, яке становить основу. Воно повне антиоксидантів, що допомагають запобігти раку, хворобам серця та іншим проблемам. Дослідження також показують, що асаї допомагає регулювати рівень цукру та холестерину в крові.

Популярний також убе - фіолетовий ямс. Хоча він дуже солодкий, не варто почуватися винним, вживаючи його. Убе містить антиоксиданти (зокрема вітамін C), флавоноїди (що допомагають регулювати рівень цукру в крові) і резистентний крохмаль (пребіотична клітковина, що покращує здоров'я кишківника).

Мінімум стресу та "алоха-дух"

Місцеві живуть у ритмі aloha, що означає гармонію з собою та оточенням. Тут прийнято усміхатися, допомагати іншим і не поспішати. Постійна робота над емоційним балансом знижує рівень стресу, який є однією з головних причин хвороб.

Життя на свіжому повітрі

Сонячне світло і океанське повітря – природні джерела вітаміну D і хорошого настрою. Гавайці більшу частину дня проводять на вулиці, що позитивно впливає на імунітет.

Сильні соціальні зв’язки

Родина та друзі на Гаваях - головний пріоритет.