Гавайские секреты долголетия и здоровья: что стоит позаимствовать украинцам
Гавайи известны не только райскими пляжами и океанскими пейзажами, но и высоким уровнем жизни и долголетием местных жителей. По статистике, именно здесь люди живут в среднем дольше, чем в большинстве штатов США.
В чем секрет долгой жизни жителей этого места, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.
Активный образ жизни каждый день
Гавайцы редко проводят выходные на диване. Серфинг, плавание, пешие прогулки, йога на пляже или походы в горы - это привычная часть их жизни. Постоянное движение поддерживает здоровье сердца, укрепляет мышцы и улучшает настроение.
Рацион, богатый свежими продуктами
На Гавайях едят много свежих фруктов и овощей - ананасы, папайи, манго, авокадо. Часто в рационе присутствуют морепродукты, богатые омега-3 жирными кислотами, а также коричневый рис и другие цельнозерновые продукты. Это помогает поддерживать оптимальный вес и здоровье сосудов.
Пожалуй, самой популярной за пределами пятидесятого штата является acai bowl (миска асаи). Ягоды асаи замораживают и перетирают в пюре, которое составляет основу. Оно полно антиоксидантов, помогающих предотвратить рак, болезни сердца и другие проблемы. Исследования также показывают, что асаи помогает регулировать уровень сахара и холестерина в крови.
Популярный также убе - фиолетовый ямс. Хотя он очень сладкий, не стоит чувствовать себя виноватым, употребляя его. Убе содержит антиоксиданты (в частности витамин C), флавоноиды (помогающие регулировать уровень сахара в крови) и резистентный крахмал (пребиотическая клетчатка, улучшающая здоровье кишечника).
Минимум стресса и "алоха-дух"
Местные живут в ритме aloha, что означает гармонию с собой и окружением. Здесь принято улыбаться, помогать другим и не спешить. Постоянная работа над эмоциональным балансом снижает уровень стресса, который является одной из главных причин болезней.
Жизнь на свежем воздухе
Солнечный свет и океанский воздух - естественные источники витамина D и хорошего настроения. Гавайцы большую часть дня проводят на улице, что положительно влияет на иммунитет.
Сильные социальные связи
Семья и друзья на Гавайях - главный приоритет.
Вас может заинтересовать
- 5 невероятно красивых мест на планете, где люди живут дольше всех
- 2 напитка, которые пьют долгожители греческого острова Икария
- Что едят на обед долгожители мира?
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.