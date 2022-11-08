У РФ пропагандисти отримали методички на тлі невдоволення, що росте, в суспільстві, - ГУР
Російським пропагандистам видали нові методички на тлі невдоволення, що росте в суспільстві, зокрема, через мобілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.
"У Росії видали нові методи з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих", - йдеться у повідомленні ГУР.
За даними української розв'язки, у методичках йдеться наступне:
- пропагандистів закликають важливіше ставитися до мобілізованих і вживати термін "мобики";
- ЗСУ рекомендують називати "бойовиками" та "озброєними формуваннями". А також у жодному разі не використовувати абревіатуру "ЗСУ";
- військове керівництво України просять приписувати "західним кураторам Києва";
- вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати "хлопками";
- тих, хто виїхав із Росії після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи "убєжантами" та "пєрєждунами".
Фото: нові методички, видані російським пропагандистам (t.me/DIUkraine)
"Поява нових методик свідчить про те, що проблема в російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво Росії, у свою чергу, традиційно намагається використати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість вирішити цю проблему", - зазначають у розвідці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль вважає ймовірним втечу російської армії з Херсона і вже готується в цьому. Пропагандистам роздали методички, щоби виправдати відступ.
Також повідомлялося, що мобілізованих, які відмовилися воювати в Україні, утримують у підвалі на території селища Завітне Бажання Донецької області, яке захопили окупанти. У підвалі перебуває 21 російський солдат.
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