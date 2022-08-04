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"Россия всех защищает". У Путина выпустили новую методичку для СМИ

Новина українською →
Москва, Четверг 04 августа 2022 20:40
"Россия всех защищает". У Путина выпустили новую методичку для СМИ Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

У президента России Владимира Путина выпустили новую методичку для пропагандистских СМИ по освещению войны против Украины. Основной тезис - Москва якобы всех защищает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

По данным издания, последняя методичка была разработана в администрации Путина к 1 августа - в этот день в 1914 году Германия объявила войну Российской империи. При этом в самой методичке проводятся параллели с Первой мировой войной.

Российским СМИ рекомендуют подавать информацию о войне против Украины с той позиции, что Москва якобы была втянута в противостояние странами Запада, которые регулярно начинают войны из-за "колониальных претензий". Россия же якобы вынуждена защищать "братские народы", "своих не бросает" и "встает на защиту угнетаемых". Как в 1914 году, "вступившись" за Сербию.

Кроме того, война против Украине в этой методичке подается как "современный украинский кризис", а истоки связывают с Евромайданом и войной на Донбассе. Пропагандистам рекомендуют регулярно напоминать, что русскоязычные граждане Украины якобы "не согласились с переворотом и перспективой жить во враждебном к русским украинском государстве".

Отдельное внимание рекомендуется уделять роли Запада, который после 2014 года якобы решил финансировать русофобию в Украину. А роль России якобы исключительное мирная, и неудачные попытки погасить конфликт "вынудили" ее начать так называемую "специальную военную операцию".

"Предатели" внутри России

Также в методичке для провластных СМИ есть глава, посвященная "вмешательству Запада" во внутренние дела России. И пропагандистам советуют сравнивать это с тем, как в начале XX века Германия поддерживала большевиков.

Якобы и сегодня Запад действует в отношении России такими же методами, финансируя оппозицию, протесты и антироссийские СМИ. А против войны выступают только организации, СМИ и журналисты, которые получают иностранное финансирование.

А в заключении методички говорится о том, что в ближайшем будущем в мире будет развиваться "антиамериканский тренд". То есть США не смогут найти не только военных союзников, но и торговых партнеров серьезного уровня.

Кто пишет такие методички

По словам источников "Медузы", близких к Кремлю, такие методички составляются в кремлевском Экспертном институте социальных исследований. Непосредственно работу курирует депутат Госдумы от "Единой России" Олег Матвейчев. На момент публикации он не ответил на вопросы издания.

Напомним, ранее сообщалось о кремлевских методичках, в которых рекомендовалось проводить параллели между войной против Украины, крещением Киевской Руси и Невской битвой.

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