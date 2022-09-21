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Гауляйтер Запорізької області попросив Путіна підтримати результати "референдуму"

Фото: Путіна попросили підтримати результати "референдуму" у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Гауляйтер Запорізької області Євгеній Балицький попросив президента РФ Володимира Путіна підтримати входження окупованої частини регіону до складу Росії, якщо таке рішення ухвалять на псевдореферендумі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Балицького.

"Звернувся до президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна з проханням у разі, якщо мешканці Запорізької області підтримають відповідне рішення на референдумі, розглянути питання про визнання Запорізької області окремою незалежною державою та про входження Запорізької області до складу Росії на правах суб'єкта", - заявив Балицький.

Нагадаємо, раніше так звані "ЛДНР" призначили терміни проведення "референдумів" про приєднання до Росії . Їх планують провести у період із 23 по 27 вересня.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що фейкові референдуми на окупованих територіях нічого не змінять.

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РеферендумЗапорожская область