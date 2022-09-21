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Гауляйтер Запорожской области попросил Путина поддержать результаты "референдума"

Фото: Путина попросили поддержать результаты "референдума" в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий попросил президента РФ Владимира Путина поддержать вхождение оккупированной части региона в состав России, если такое решение примут на псевдореферендуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Балицкого.

"Обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой в случае, если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта", - заявил Балицкий.

Напомним, ранее так называемые "ЛДНР" назначили сроки проведения "референдумов" о присоединении к России. Их планируют провести в период с 23 по 27 сентября.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что фейковые референдумы на оккупированных территориях ничего не изменят.

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РеферендумЗапорожская область