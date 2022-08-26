Гауляйтер Северодонецка и не только. В Украине разоблачили 5 коллаборантов Луганской области

В Украине сообщили о подозрении 5 коллаборантам Луганской области, которые занимаются созданием "органов" оккупационной власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Эти коллаборанты заняли должности в незаконно созданных правоохранительных органах и органах власти так называемой ЛНР. А именно:
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Луганской области им сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины).
Как сообщалось, в госизмене подозревают врио начальника Института подготовки юридических кадров для Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
До этого СБУ собрала доказательную базу деятельности еще 8 коллаборантов на временно оккупированных территориях Запорожской области.
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