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Преступник, бухгалтер и не только. СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Запорожской области (фото)

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Запорожье, Суббота 20 августа 2022 13:46
Преступник, бухгалтер и не только. СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Запорожской области (фото) Фото: СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Запорожской области (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ собрала доказательную базу деятельности еще 8 коллаборантов на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Преступник, бухгалтер и не только. СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Запорожской области (фото)

"Сотрудники Службы безопасности Украины собрали безоговорочные доказательства добровольного сотрудничества с врагом на временно оккупированной территории Запорожской области еще 8 коллаборантов", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, подавляющее большинство из них в обмен на лояльность к врагу получили фейковые должности в оккупационных "властях".

В частности, с начала вторжения РФ активно сотрудничает с оккупантами:

  • глава Бердянской районной организации запрещенной в Украине политической партии "Союз левых сил". Он занял должность "исполняющего обязанности мэра Бердянска".
  • журналист из Бердянска, ставший заместителем "председателя" по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям.

"Сейчас СБУ закончила досудебное расследование по этим двум фигурантам и передала материалы в суд", - добавили в СБУ.

Другим 6 коллаборантам - доложено о подозрениях в государственной измене в условиях войны и в коллаборационной деятельности.

Среди них:

  • бывший поселковый председатель пгт Мирное Мелитопольского района сохранил свой пост, "слив" врагу информацию об участниках АТО/ООС, военнослужащих ВСУ и Теробороны, проживающих на территории ОТГ.
  • бухгалтер сельсовета, убедила оккупантов в своей лояльности и стала "заместителем главы военно-гражданской администрации Розовского района по финансовым вопросам".
  • бывшая специалистка Акимовского поселкового совета также передала врагу списки всех односельчан-участников АТО/ООС, бывших правоохранителей и местных патриотов.
  • предал присяге и бывший работник военкомата, став "атаманом" незаконного военизированного формирования "Мелитопольская казачья дружина по охране общественного порядка".
  • в Васильевском районе директор одного из предприятий добровольно передавал оккупантам запчасти к военной технике и предоставил в их распоряжение производственные мощности, где разместились личный состав и военная техника.
  • житель Энергодара, неоднократно отбывавший наказание за хулиганство, разбой, грабеж и изнасилование.

Как сообщалось, контрразведка СБУ задержала агентов РФ, пытавшихся устроиться в подразделения ВСУ. Предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевской области.

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