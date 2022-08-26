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Готовил будущих сотрудников СБУ: в госизмене уличили руководителя профильного института

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Украина, Пятница 26 августа 2022 16:08
Готовил будущих сотрудников СБУ: в госизмене уличили руководителя профильного института Фото: должен был готовить будущих кадров СБУ: за госизмену задержали руководителя профильного института (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В государственной измене подозревают врио начальника Института подготовки юридических кадров для ВБ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

В спецслужбе заявляют, что они продолжают работу по очистке собственных рядов от возможных предателей. Правоохранителям удалось разоблачить главу учебного заведения, которое готовит юридические кадры для СБУ.

"В результате многоэтапных следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в государственной измене", - говорится в сообщении.

Подозреваемого уже поместили под стражу, а СБУ устанавливает всех причастных к правонарушению.

Напомним, что во Львовской области Служба безопасности задержала экс-партийца ОПЗЖ. Женщину подозревают в государственной измене.

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