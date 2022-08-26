Готовил будущих сотрудников СБУ: в госизмене уличили руководителя профильного института

В государственной измене подозревают врио начальника Института подготовки юридических кадров для ВБ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины .

В спецслужбе заявляют, что они продолжают работу по очистке собственных рядов от возможных предателей. Правоохранителям удалось разоблачить главу учебного заведения, которое готовит юридические кадры для СБУ.

"В результате многоэтапных следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в государственной измене", - говорится в сообщении.

Подозреваемого уже поместили под стражу, а СБУ устанавливает всех причастных к правонарушению.