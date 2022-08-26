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Гауляйтер Сєвєродонецька і не тільки. В Україні викрили 5 колаборантів Луганської області

Фото: 5 колаборантам Луганської області повідомили про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні повідомили про підозру 5 колаборантам Луганської області, які займаються у створенні "органів" окупаційної влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Ці колаборанти обійняли посади у незаконно створених правоохоронних органах та органах влади так званої "ЛНР". А саме:

  • у квітні одного з них призначено керівником псевдопрокуратури Новопсковського району "ЛНР". Після отримання юросвіти житель Луганська до 2015 року працював в органах прокуратури Дніпропетровської області.
  • ще один підозрюваний в червні обійняв псевдопосаду "в.о. голови м. Сєвєродонецька ЛНР".
  • колишній прокурор органів прокуратури Луганської області, який після 2014 року залишився на окупованій території. У червні він очолив окупаційну «прокуратуру Попаснянського району ЛНР».
  • на співпрацю з окупантами погодилися і жителі міста Сватове та селища Троїцьке. Вони вирішили побудувати "кар’єру" у так званому "МВС", хоча раніше ніякого відношення до правоохоронних органів не мали. Один з підозрюваних обійняв псевдопосаду "дільничного Троїцького райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР". Другий - влаштувався на роботу до так званого "Сватівського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР".

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України).

Як повідомлялося, у держзраді підозрюють начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

До цього СБУ зібрала доказову базу щодо діяльності ще 8 колаборантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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