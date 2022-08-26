Гауляйтер Сєвєродонецька і не тільки. В Україні викрили 5 колаборантів Луганської області

В Україні повідомили про підозру 5 колаборантам Луганської області, які займаються у створенні "органів" окупаційної влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Ці колаборанти обійняли посади у незаконно створених правоохоронних органах та органах влади так званої "ЛНР". А саме:
За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України).
Як повідомлялося, у держзраді підозрюють начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
До цього СБУ зібрала доказову базу щодо діяльності ще 8 колаборантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
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