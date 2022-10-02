Гауляйтер Севастополя повідомив про нову "бавовну": що відомо
У неділю, 2 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі відбулася "бавовна" в одній з офісних будівель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.
"В офісній будівлі поряд з ТЦ "Московський" (у колишній будівлі Будинку Побуту) пролунала бавовна. Будівля не газифікована", - йдеться у повідомленні.
За його словами, нібито за попередньою версією рятувальників - в дах вдарила блискавка.
"Від цього в деяких приміщеннях розбилися шибки у вікнах. Загоряння немає, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює МНС", - запевнив гауляйтер.
Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Пізніше стало відомо, що горить аеропорт Бельбек.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.