ua ru
Нд, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гауляйтер Севастополя повідомив про нову "бавовну": що відомо

Новость на русском →
Крим, Неділя 02 жовтня 2022 16:43
Гауляйтер Севастополя повідомив про нову "бавовну": що відомо Фото: вибух стався у Севастополі 2 жовтня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 2 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі відбулася "бавовна" в одній з офісних будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.

"В офісній будівлі поряд з ТЦ "Московський" (у колишній будівлі Будинку Побуту) пролунала бавовна. Будівля не газифікована", - йдеться у повідомленні.

За його словами, нібито за попередньою версією рятувальників - в дах вдарила блискавка.

"Від цього в деяких приміщеннях розбилися шибки у вікнах. Загоряння немає, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює МНС", - запевнив гауляйтер.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Пізніше стало відомо, що горить аеропорт Бельбек.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастопіль Крым
NEWS
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України