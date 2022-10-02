Гауляйтер Севастополя сообщил о новом "хлопке": что известно
В воскресенье, 2 октября, во временно оккупированном Севастополе произошел "хлопок" в одном из офисных зданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.
"В офисном здании рядом с ТЦ "Московский" (в бывшем здании Дома Быта) прозвучал хлопок. Здание не газифицировано", - говорится в сообщении.
По его словам якобы по предварительной версии спасателей - в крышу ударила молния.
"От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах. Возгорания нет, никто не пострадал. Сейчас на месте работает МЧС", - заверил гауляйтер.
Напомним, что ранее в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы. Позже стало известно, что горит аэропорт Бельбек.
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