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Гауляйтер Севастополя сообщил о новом "хлопке": что известно

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Крым, Воскресенье 02 октября 2022 16:43
Гауляйтер Севастополя сообщил о новом "хлопке": что известно Фото: взрыв произошел в Севастополе 2 октября (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 2 октября, во временно оккупированном Севастополе произошел "хлопок" в одном из офисных зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

"В офисном здании рядом с ТЦ "Московский" (в бывшем здании Дома Быта) прозвучал хлопок. Здание не газифицировано", - говорится в сообщении.

По его словам якобы по предварительной версии спасателей - в крышу ударила молния.

"От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах. Возгорания нет, никто не пострадал. Сейчас на месте работает МЧС", - заверил гауляйтер.

Напомним, что ранее в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы. Позже стало известно, что горит аэропорт Бельбек.

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