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Гаубиця "Гіацинт" і не тільки. У ЗСУ розповіли про втрати РФ на півдні України

Фото: Військові (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України на Південному напрямку знищили ворожу гаубицю "Гіацинт" та 50 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань завдано втрат ворогу у кількості 50 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ЗСУ вдалося знищити 3 крупнокаліберних гармат типу Д-20 і "Гіацинт", три човни, а також три одиниці автомобільної техніки.

"Знищено ще один польовий пункт боєпостачання", - додали в Оперативному командуванню.

Втрати Росії

Українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 030 військових. Крім того, ЗСУ знищили 32 артсистеми та 29 БПЛА.

Також невідомі партизани знищують російських окупантів на кордоні з Україною у Брянській області. Зокрема, їх закидали ВОГами.

Бої біля Херсону

Бої на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту активізувалися з відходом "великої води", спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС. За даними британської розвідки, перекидання на лівий берег відновилося ще 23 червня.

За словами начальниці об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, у цьому районі ведеться потужна бойова робота з акцентом на контрбатарейну боротьбу, а українським бійцям потрібна інформаційна тиша.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що ситуацію біля Антонівського мосту слід оцінювати обережно, орієнтуючись виключно на офіційні дані.

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