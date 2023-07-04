Бої біля Антонівського мосту: чи може удар ЗСУ обвалити оборону РФ до самого Криму

Бійці ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту. Однак розраховувати на глибокий прорив до Криму поки що зарано.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Успіхи під Бахмутом та бої біля Антонівського мосту: огляд фронту за тиждень ".

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що ситуацію біля Антонівського мосту слід оцінювати обережно, орієнтуючись виключно на офіційні дані. Однак є вагомий фактор, який дозволяє сподіватися, що з відчайдушними бійцями на лівому березі буде все добре.

"Це артилерія. У нас потужний склад артилерійських сил і засобів на правому березі, на панівних висотах. І ми маємо можливість миттєво виявляти ворожі артпозиції, перетворюючи їх на попіл. Як і підтримувати дії Сил оборони шляхом доставки всього необхідного на швидкісних катерах", - вважає експерт.

Розраховувати на те, що в цьому районі українські сили завдадуть настільки сильного удару, що противник посиплеться до самого Криму, поки що зарано.

"Ми зараз говоримо про розширення плацдарму. Поки не буде завершено процес його формування хоча б за рахунок звільнення Олешок, можна говорити, що ми спостерігаємо лише початкову фазу. У перспективі вона може вилитися у щось більше, але зараз це точно не рівень контрнаступу, а створення перших передумов для масштабніших дій на лівому березі Херсонської області", - вважає військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Бої на лівому березі в районі Антонівського мосту (фото deepstatemap.live)

Антонівський міст

Бої на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту активізувалися з відходом "великої води", спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС. За даними британської розвідки, перекидання на лівий берег відновилося ще 23 червня.

За словами начальниці об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, у цьому районі ведеться потужна бойова робота з акцентом на контрбатарейну боротьбу, а українським бійцям потрібна інформаційна тиша.

За її словами, противник намагається повернутися на позиції біля Антонівського мосту, незважаючи на те, що ЗСУ їх постійно зачищають.