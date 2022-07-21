Гаубицы L119 и САУ M109: основные характеристики вооружения от Британии

Технические характеристики гаубиц L119

В скором времени на вооружение Украины поступят 36 буксируемых артиллерийских орудий L119. Это легкая прицепная гаубица калибром 105 мм. Была разработана англичанами в 1970 годах, но впоследствии получила широкое распространения в армиях мира.

Гаубица заряжается вручную, используется для уничтожения легкобронированной техники и пехоты. В бою выполняет функцию поддержки десантных войск, штурмовых групп.

Фото: гаубица L119 (gagadget.com)

Для стрельбы в L119 используются американские боеприпасы типа M1 (UK 105 mm How) стандартов НАТО. Дальность стрельбы составляет от 11,5 км до 19 км. Темп огня - от 6 до 8 выстрелов в минуту. Вес гаубицы - 1,9 тонн.

В последних модификациях орудия установлена система наведения LINAPS с лазерными гироскопами. Она включает средства навигации и самонаблюдения с использованием глобальной системы позиционирования, измерения инерционного направления и расстояния.

L119 была задействована в войнах в Ираке, Афганистане, Югославии, на Фолклендских островах. В США гаубица производится по лицензии под наименованием М119.

Основные возможности САУ М109

В очередном пакете оборонной помощи Великобритания поставит Украине более 20 самоходных гаубиц M109 калибром 155 мм. Ранее сообщалось, что данные САУ британцы закупят в Бельгии.

Артиллерийская установка большой дальности M109 на гусеничном ходу производится с начала 1960-х годов, имеет много модификаций. Распространена в США, является стандартной САУ стран НАТО.

Фото: артиллерийская установка М109(Getty Images)

Модификация M109A4BE бельгийских САУ оснащена системой защиты от оружия массового поражения и усовершенствованными механизмами горизонтального наведения пушки.

САУ M109 на гусеничном шасси имеют более высокую мобильность на поле боя, чем прицепные гаубицы.

Орудие 155 мм обеспечивает дальность стрельбы до 18 км (до 30 км - при использовании реактивных снарядов). Темп стрельбы - 3-6 выстрелов в минуту. Дополнительное вооружение: 12,7-мм пулемет M2HB и Mk 19 или пулеметы M60 и M240.

Корпус и башня М109 выполнены из катаной алюминиевой брони, которая защищает от попаданий из стрелкового оружия и обломков снарядов полевой артиллерии.

Стандартная САУ оснащена инфракрасными приборами ночного видения, а также специальным оборудованием, позволяющим переходить реки вброд (глубина до 1,05 м).