Гаубиці, вертольоти та симулятор F-16. Перші підсумки зарубіжного турне Зеленського

Болгарія хоче співпрацювати, але без допомоги зброєю

Візит українського президента до Болгарії не став несподіванкою. Місцеві ЗМІ заздалегідь анонсували його, і міністр оборони Тодор Тагарьов висловив жаль через виток інформації, оскільки поїздка готувалася непублічно.

За підсумками зустрічі Зеленського з прем'єром Ніколаєм Денковим було підписано декларацію про євроатлантичну інтеграцію України. Таким чином, Болгарія стала 22 країною, яка формалізувала підтримку вступу України до НАТО.

"До Вільнюського саміту НАТО залишаються лічені дні. Але робота триває - працюємо з партнерами одночасно на кількох треках для забезпечення максимальної результативності саміту", - зазначив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Потім було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики на засадах взаємної вигоди та спільних інтересів. З урахуванням статусу України як кандидата на вступ до ЄС сторони домовилися активізувати роботу у сфері ядерної, "зеленої" енергетики, водню, систем накопичення та "розумних" мереж.

Крім того, за даними WSJ, Болгарія близька до продажу Україні двох ядерних реакторів російського виробництва. Йдеться про обладнання з недобудованої АЕС "Белене", вартість якого становить не менше 600 млн євро.

В рамках візиту Володимир Зеленський дав інтерв'ю місцевим ЗМІ. За його словами, головна мета поїздки - домогтися поставок озброєнь та обладнання для енергетики. Він також емоційно пояснив, навіщо потрібно підтримувати Україну, натякаючи на нерішучість Болгарії.

"Якщо лідери дуже прагматичні, то хоча б з цього погляду треба включити твій мозок і це зрозуміти, що поки що українці воюють, то допомагай їм, інакше є ймовірність, що війна потім прийде до тебе. І не треба думати, що буде в тебе - подивися на Україну", - наголосив Зеленський.

Він нарікав а те, що у президента Румена Радєва інші погляди на військову допомогу. Зокрема Радєв боїться, що така допомога нібито може призвести до ще більшої ескалації війни. У той же час, як верховний головнокомандувач Зеленський розуміє його небажання скорочувати кількість озброєнь у болгарській армії. Але зрештою розкритикував Радєва.

Попри все президент України, не вдаючись у подробиці, анонсував серйозний оборонний пакет від Болгарії.

Чехія дає гелікоптери, снаряди та симулятор F-16

Зустріч із президентом Чехії Петром Павелом проходила в ніч проти 7 липня. На ній чеський лідер підтвердив, що підтримка України у війні з Росією завжди буде його метою.

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла, щоб перемогли всі ми, щоб збереглися цінності, на яких будується наше суспільство... Можете розраховувати на нашу підтримку та допомогу й надалі", - зазначив Павел.

Зеленський подякував Чехії за поставки зброї, санкції проти Росії, підтримку вступу до НАТО та ЄС. А також висловив сподівання, що Прага допоможе залучити країни Глобального Півдня до зусиль щодо реалізації "формули миру".

У відповідь Павел запевнив, що його країна готова підтримати Київ на саміті НАТО у Вільнюсі, приєднатися до фінансової допомоги та допомогти з відновленням.

Про те, що Україна може розраховувати на голос Чехії під час вступу до НАТО, говорив і прем'єр Томаш Фіала. А ще він наголосив на мотивації Києва до вступу до Євросоюзу і тому, в яких умовах країна проводить реформи на цьому шляху. Крім того, прем'єр анонсував візит делегації бізнесменів, які будуть залучені до відновлення та реконструкції України.

На спільному брифінгу Зеленський говорив про потребу далекобійної зброї.

"Без далекобійної зброї складно не лише наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Те, що ти захищаєш свою землю і не можеш досягти відповідної дистанції, щоб знищити ворога", - наголосив він.

Одним із головних підсумків поїздки до Чехії стала обіцянка передати Україні штурмові гелікоптери та симулятор для навчання пілотів на винищувачах F-16. Крім того, буде передано ще 100 000 одиниць великокаліберних боєприпасів.

Словаччина виготовить ще 16 гаубиць Zuzana 2

Після Чехії український президент вирушив до сусідньої Словаччини. Мета - зустрітися з колегою Зузанною Чапутовою, прем'єром та головою парламенту, щоб обговорити оборонну допомогу, підтримку вступу України до НАТО, "формулу миру" та двосторонню співпрацю.

На прес-конференції Зеленський оголосив про контракт на постачання самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

"Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2", - зазначив він.

Ця самохідна гаубиця оснащена 155 мм гарматою і здатна діставати цілі на відстані до 41 км. Швидкострільність складає до шести пострілів на хвилину. Зазначимо, що 8 одиниць вже є на озброєнні Сил оборони України.

Окремо Зеленський пройшовся проросійськими настроями частини словацького населення. За його словами, за нинішніх умов підтримка Росії рівносильна протерористичній позиції, оскільки її солдати вбивають мирних українців.

"Кожна людина має вибір, але якщо хтось хоче перевірити, хоче побачити Росію на кордонах своєї держави, на кордонах вашої держави, то скільки коштує така перевірка?" - додав він і наголосив, що це може обернутися загибеллю тисяч людей.

Він також повторив очікування від майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Зокрема, на його думку, невирішені питання щодо членства Швеції та сигналу про запрошення України говорять про нестачу єдності в Альянсі.

"Ми очікуємо на позитивні результати, або ж кроки до наближення цього позитиву", - додав він.

Крім того, від саміту Зеленський очікує нових оборонних пакетів та гарантій безпеки доти, доки Україна не стала повноправним членом НАТО.

Що буде у Туреччині

Сьогодні ввечері Володимир Зеленський має вирушити до Стамбула на зустріч із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Більш детальної офіційної інформації немає, але, за даними The Guardian, лідери обговорять розширення Чорноморської зернової ініціативи та обмін полоненими між Україною та Росією.