Болгарія може продати Україні ядерні реактори російського виробництва, - WSJ

Болгарія наближається до угоди про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва "Енергоатому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Відповідно до угоди, переговори щодо якої тривають, болгарська державна енергетична компанія NEK продасть українській державній атомній компанії "Енергоатом" обладнання з недобудованої атомної електростанції "Белене", вартість якого становить щонайменше 600 млн євро.

Як відзначає видання, це вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, ядерна енергія російського виробництва буде використана для збільшення виробництва електроенергії в Україні.

"Той факт, що Болгарія, колишня радянська держава-сателіт, яка давно дружить з Москвою, розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу", - додає видання.