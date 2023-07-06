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Болгарія може продати Україні ядерні реактори російського виробництва, - WSJ

Новость на русском →
Четвер 06 липня 2023 16:54
Болгарія може продати Україні ядерні реактори російського виробництва, - WSJ Фото: Болгарія може продати Україні ядерні реактори російського виробництва (flickr.com/swiv)
Автор: Сергій Пишкін

Болгарія наближається до угоди про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва "Енергоатому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Відповідно до угоди, переговори щодо якої тривають, болгарська державна енергетична компанія NEK продасть українській державній атомній компанії "Енергоатом" обладнання з недобудованої атомної електростанції "Белене", вартість якого становить щонайменше 600 млн євро.

Як відзначає видання, це вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, ядерна енергія російського виробництва буде використана для збільшення виробництва електроенергії в Україні.

"Той факт, що Болгарія, колишня радянська держава-сателіт, яка давно дружить з Москвою, розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу", - додає видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Румунія тим часом розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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