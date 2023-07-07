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Зеленський зустрінеться з Ердоганом після поїздки до Болгарії та Чехії: що обговорять

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Украина, П'ятниця 07 липня 2023 12:20
Зеленський зустрінеться з Ердоганом після поїздки до Болгарії та Чехії: що обговорять Фото: президент Володимир Зеленський та президентом Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі у п'ятницю, 7 липня. Зустріч відбудеться після його візиту до Болгарії та Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, як зазначає видання, Зеленський та Ердоган обговорять можливі розширення чорноморської зернової ініціативи та обмін полоненими між Україною та Росією.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі за підсумками візитів до Болгарії та Чехії.

Візити Зеленського до Чехії та Болгарії

Болгарія

6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Він провів кілька переговорів, зокрема з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим та президентом Руменом Радєвим. Після зустрічі Зеленського з прем'єром Болгарії було підписано Спільну декларацію з євроатлантичної інтеграції України, а також Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю країн в галузі енергетики. Пояснюючи місцевим журналістам причину свого візиту до Болгарії, Зеленський зазначив, що на цю зустріч його спонукав "дефіцит наступних речей".

Чехія

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 липня, анонсував свій візит до Праги. Літак президента приземлився у Празі пізно увечері, 6 липня. Тут Зеленський провів зустріч із президентом Петром Павлом та прем'єр-міністром Петром Фіалою. Зокрема вже відомо, що Чехія допоможе Україні з навчанням пілотів на винищувачах F-16 та подарує штурмові гелікоптери. Крім того, від чеського уряду Київ отримає ще 100 тисяч великокаліберних боєприпасів.

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Володимир Зеленський Чехія Болгария Турция Реджеп Тайіп Ердоган
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