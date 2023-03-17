Гатили з артилерії та "Градів". Окупанти випустили по Херсону та області 275 снарядів, є постраждалі

Російські окупанти протягом минулої доби 76 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 275 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Зі слів посадовця, місто Херсон противник атакував 13 разів.
Прокудін розповів, що 47 ворожих снарядів влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури.
"На жаль, одна людина зазнала поранення", - додав глава ОВА.
Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 16 березня було евакуйовано 56 цивільних.
Нагадаємо, 16 березня загарбники атакували Херсон з безпілотників. Під ворожий обстріл потрапив медичний заклад.
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