Гатили из артиллерии и "Градов". Оккупанты выпустили по Херсону и области 275 снарядов, есть пострадавшие

Российские оккупанты за прошедшие сутки 76 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 275 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По словам чиновника, город противник атаковал 13 раз.
Прокудин рассказал, что 47 вражеских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. Также поврежден объект социальной инфраструктуры.
"К сожалению, один человек получил ранения", - добавил глава ОВА.
Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 16 марта было эвакуировано 56 гражданских.
Напомним, 16 марта захватчики атаковали Херсон из беспилотников. Под вражеский обстрел попало медицинское учреждение.
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