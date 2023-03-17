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Гатили из артиллерии и "Градов". Оккупанты выпустили по Херсону и области 275 снарядов, есть пострадавшие

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Пятница 17 марта 2023 07:57
Гатили из артиллерии и "Градов". Оккупанты выпустили по Херсону и области 275 снарядов, есть пострадавшие Фото: Оккупанты выпустили по Херсону и области 275 снарядов (Getty Image)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты за прошедшие сутки 76 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 275 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам чиновника, город противник атаковал 13 раз.

Прокудин рассказал, что 47 вражеских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. Также поврежден объект социальной инфраструктуры.

"К сожалению, один человек получил ранения", - добавил глава ОВА.

Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 16 марта было эвакуировано 56 гражданских.

Напомним, 16 марта захватчики атаковали Херсон из беспилотников. Под вражеский обстрел попало медицинское учреждение.

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