Гатили из артиллерии и "Градов". Оккупанты выпустили по Херсону и области 275 снарядов, есть пострадавшие

Фото: Оккупанты выпустили по Херсону и области 275 снарядов (Getty Image)

Российские оккупанты за прошедшие сутки 76 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 275 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам чиновника, город противник атаковал 13 раз. Прокудин рассказал, что 47 вражеских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. Также поврежден объект социальной инфраструктуры. "К сожалению, один человек получил ранения", - добавил глава ОВА. Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 16 марта было эвакуировано 56 гражданских.