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Гатили з артилерії та авіації. Окупанти випустили по Херсону і області майже 200 снарядів: є жертви

Фото: Окупанти випустили по Херсону і області майже 200 снарядів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом минулої доби 46 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами посадовця, Херсон противник атакував 5 разів.

Прокудін розповів, що снаряди влучили у житлові квартали населених пунктів і територію заводу в обласному центрі.

"Унаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 2 - зазнали поранень", - додав глава ОВА.

Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 12 квітня було евакуйовано 72 цивільних.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 12 квітня здійснили ракетний обстріл міста Очаків Миколаївської області.

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ХерсонВійна Росії проти України