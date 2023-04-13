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Гатили из артиллерии и авиации. Оккупанты выпустили по Херсону и области почти 200 снарядов: есть жертвы

Фото: Оккупанты выпустили по Херсону и области почти 200 снарядов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты за прошедшие сутки 46 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 185 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам чиновника, Херсон противник атаковал 5 раз.

Прокудин рассказал, что снаряды попали в жилые кварталы населённых пунктов и территорию завода в областном центре.

"В результате вражеского обстрела 1 человек погиб, 2 - получили ранения", - добавил глава ОВА.

Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 12 апреля были эвакуированы 72 гражданских.

Напомним, российские оккупанты 12 апреля совершили ракетный обстрел города Очаков Николаевской области.

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ХерсонВойна России против Украины