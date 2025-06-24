Гастрономічний "єдиноріг", від якого шаленіють гурмани: чому Пуле - найдефіцитніший сир на планеті

У світі, де кулінарні витвори можуть досягати неймовірних цін, існує сир, який змушує навіть найвибагливіших гурманів замислитися. Його вартість просто захмарна, а доступність продукту майже нульова. Мова йде про Пуле - найдорожчий сир у світі, ціна якого сьогодні сягає 2300 доларів (95 000 гривень) за кілограм.

Що це за сир, з чого його роблять і де його можна купити, розповідає РБК-Україна з посиланням на IFL Science.

Ослине молоко та ручне доїння

На відміну від гламурного золотистого сиру Clawson Stilton, що продається приблизно за 300 доларів (12 400 гривень) за кілограм, зовнішність Пуле досить скромна: брудно-білий колір і крихка текстура.

Однак його справжня цінність прихована всередині: Пуле на 60 відсотків складається з балканського ослиного молока.

Саме цей інгредієнт є ключовим фактором ціни, і ось чому:

Мала кількість молока

Ослиці виробляють значно менше молока, ніж корови. Одна ослиця дає максимум 2 літри молока на день, тоді як середня молочна корова - від 30 до 45 літрів.

Складний процес доїння

Для доїння ослиць немає спеціалізованого обладнання. Увесь процес відбувається вручну, що вимагає значних трудовитрат і часу.

Низький вміст твердих речовин

Ослине молоко містить менше твердих речовин, ніж коров'яче. Це означає, що для виробництва одного кілограма сиру Пуле потрібно близько 25 літрів ослиного молока. Для порівняння: на кілограм коров'ячого сиру йде приблизно 10-12 літрів.

Слободан Сіміч, один з виробників сиру Пуле, у 2019 році зазначав, що вартість молока для отримання одного кілограма сиру становить приблизно 1000 євро (43 000 гривень). Це пояснює кінцеву надвисоку ціну продукту, який, за його словами, має "дуже насичену, багату текстуру та смак".

Сир Пуле, який коштує майже 100 000 гривень, купити майже неможливо (фото: Freepik)

Де знайти та який він на смак?

Смак сиру Пуле схожий на смак сиру Манчего, іспанського сиру з овечого молока, відомого своїм насиченим, трохи гоструватим смаком.

Проте, якщо ви захочете спробувати Пуле самостійно, це може стати справжнім викликом. Через його дефіцитність та високу вартість, Пуле важко знайти на звичайних ринках або в магазинах делікатесів.

Можливо, вам доведеться здійснити подорож до самого джерела - пишних зелених водно-болотних угідь Засавиці, природного заповідника на північному заході Сербії, за 80 кілометрів від Белграда. Саме тут розташована ферма, де виробляють цей ексклюзивний сир.

Користь ослиного молока та інші цікаві факти про сир

Ті, хто все ж таки здійснить цю кулінарну подорож, можуть отримати не лише гастрономічне задоволення, а й користь для здоров'я.

Вважається, що ослине молоко, яке порівнюють з грудним молоком людини, має імуностимулюючі та протизапальні властивості.

Історично воно також славилося своєю здатністю "повертати роки назад". Ходять навіть чутки, що легендарна єгипетська цариця Клеопатра щодня купалася в ослиному молоці, аби зберегти свою красу та молодість.

Цікаво, що, хоча Пуле може бути найдорожчим сиром, титул найстарішого сиру у світі належить кефірному сиру, який нещодавно виявили намазаним на голови мумій бронзової доби.

А ось приз за найнебезпечнішу страву отримує касу марцу - сардинський делікатес, який готують з личинок, що досі живуть у ньому.