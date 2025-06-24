Гастрономический "единорог", от которого без ума гурманы: почему Пуле - самый дефицитный сыр на планете

В мире, где кулинарные произведения могут достигать невероятных цен, существует сыр, который заставляет даже самых требовательных гурманов задуматься. Его стоимость просто заоблачная, а доступность продукта почти нулевая. Речь идет о Пуле - самом дорогом сыре в мире, цена которого сегодня достигает 2300 долларов (95 000 гривен) за килограмм.

Что это за сыр, из чего его делают и где его можно купить, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на IFL Science.

Ослиное молоко и ручная дойка

В отличие от гламурного золотистого сыра Clawson Stilton, продающегося примерно за 300 долларов (12 400 гривен) за килограмм, внешность Пуле довольно скромная: грязно-белый цвет и хрупкая текстура.

Однако его истинная ценность скрыта внутри: Пуле на 60 процентов состоит из балканского ослиного молока.

Именно этот ингредиент является ключевым фактором цены, и вот почему:

Малое количество молока

Ослицы производят значительно меньше молока, чем коровы. Одна ослица дает максимум 2 литра молока в день, тогда как средняя молочная корова - от 30 до 45 литров.

Сложный процесс доения

Для доения ослиц нет специализированного оборудования. Весь процесс происходит вручную, что требует значительных трудозатрат и времени.

Низкое содержание твердых веществ

Ослиное молоко содержит меньше твердых веществ, чем коровье. Это означает, что для производства одного килограмма сыра Пуле требуется около 25 литров ослиного молока. Для сравнения: на килограмм коровьего сыра уходит примерно 10-12 литров.

Слободан Симич, один из производителей сыра Пуле, в 2019 году отмечал, что стоимость молока для получения одного килограмма сыра составляет примерно 1000 евро (43 000 гривен). Это объясняет конечную сверхвысокую цену продукта, который, по его словам, имеет "очень насыщенную, богатую текстуру и вкус".

Сыр Пуле, который стоит почти 100 000 гривен, купить почти невозможно (фото: Freepik)

Где найти и какой он на вкус?

Вкус сыра Пуле похож на вкус сыра Манчего, испанского сыра из овечьего молока, известного своим насыщенным, немного островатым вкусом.

Однако, если вы захотите попробовать Пуле самостоятельно, это может стать настоящим вызовом. Из-за его дефицитности и высокой стоимости, Пуле трудно найти на обычных рынках или в магазинах деликатесов.

Возможно, вам придется совершить путешествие к самому источнику - пышных зеленых водно-болотных угодий Засавицы, природного заповедника на северо-западе Сербии, в 80 километрах от Белграда. Именно здесь расположена ферма, где производят этот эксклюзивный сыр.

Польза ослиного молока и другие интересные факты о сыре

Те, кто все же совершит это кулинарное путешествие, могут получить не только гастрономическое удовольствие, но и пользу для здоровья.

Считается, что ослиное молоко, которое сравнивают с грудным молоком человека, имеет иммуностимулирующие и противовоспалительные свойства.

Исторически оно также славилось своей способностью "возвращать годы назад". Ходят даже слухи, что легендарная египетская царица Клеопатра ежедневно купалась в ослином молоке, чтобы сохранить свою красоту и молодость.

Интересно, что, хотя Пуле может быть самым дорогим сыром, титул самого старого сыра в мире принадлежит кефирному сыру, который недавно обнаружили намазанным на головы мумий бронзового века.

А вот приз за самое опасное блюдо получает касу марцу - сардинский деликатес, который готовят из личинок, до сих пор живущих в нем.