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У Київській області торфʼяні пожежі: чи впливає це на повітря в столиці

Ілюстративне зображення (03 facebook.com_MNS.GOV.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі гасіння лісової пожежі під Вишгородом ускладнює сильний вітер, а також займання торфу. Втім, забруднення повітря у Києві немає.

Про це розповів речник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Гасіння ускладнюється

"Що ускладнює нашу роботу це сильний поривчастий вітер на відкритих територіях. Зараз одну з пожеж, зокрема у Вишгородському районі, локалізовано на площі 45 га. В ході гасіння виявлено пожежу на торфі", - розповів Хорунжий. 

Він додав, що торфʼяні пожежі ліквідовуються досить довгу через те, що потрібно проливати достатньо великий прошарок торфу. На це потрібна велика кількість людей, вогнегасних засобів, а також води. 

Забруднення повітря немає 

"Забруднення повітря в Києві не відбувається, ситуація контрольована і тут наголошу, що постійно проводиться скринінг,  моніторинг відповідно повітря щодо радіаційної загрози, забрудненості повітря для киян. Тому тут хочу заспокоїти", - додав речник ДСНС. 

Водночас Хорунжий підкреслив, що, якщо хтось з киян має хвороби астматичного характеру, їм необхідно закривати вікна та менше перебувати на вулиці. Зокрема вікна можна ущільнити вологими ганчірками. 

Що передувало 

Вчора, 16 вересня, мережею почали ширитись фотографії, а також відео з пожежами під Вишгородом. У Вишгородському районі спостерігалося сильне задимлення.

Пізніше у Київській міській державній адміністрації (КМДА) попередили про ризик погіршення якості повітря у Києві. Пожежі можуть призвести до задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва.

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Київ