В Киевской области торфяные пожары: влияет ли это на воздух в столице

Тушение усложняется

"Что усложняет нашу работу это сильный порывистый ветер на открытых территориях. Сейчас один из пожаров, в частности в Вышгородском районе, локализован на площади 45 га. В ходе тушения обнаружен пожар на торфе", - рассказал Хорунжий.

Он добавил, что торфяные пожары ликвидируются достаточно долго из-за того, что нужно проливать достаточно большой слой торфа. На это требуется большое количество людей, огнетушащих средств, а также воды.

Загрязнения воздуха нет

"Загрязнение воздуха в Киеве не происходит, ситуация контролируемая и здесь подчеркну, что постоянно проводится скрининг, мониторинг соответственно воздуха по радиационной угрозе, загрязненности воздуха для киевлян. Поэтому здесь хочу успокоить", - добавил представитель ГСЧС.

В то же время Хорунжий подчеркнул, что, если кто-то из киевлян имеет болезни астматического характера, им необходимо закрывать окна и меньше находиться на улице. В частности окна можно уплотнить влажными тряпками.

Что предшествовало

Вчера, 16 сентября, сетью начали распространяться фотографии, а также видео с пожарами под Вышгородом. В Вышгородском районе наблюдалось сильное задымление.

Позже в Киевской городской государственной администрации (КГГА) предупредили о риске ухудшения качества воздуха в Киеве. Пожар может привести к задымлению в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева.