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В Киевской области торфяные пожары: влияет ли это на воздух в столице

Иллюстративное изображение (03 facebook.com_MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас тушение лесного пожара под Вышгородом осложняет сильный ветер, а также возгорание торфа. Впрочем, загрязнения воздуха в Киеве нет.

Об этом рассказал спикерГосударственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Александр Хорунжий в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

Тушение усложняется

"Что усложняет нашу работу это сильный порывистый ветер на открытых территориях. Сейчас один из пожаров, в частности в Вышгородском районе, локализован на площади 45 га. В ходе тушения обнаружен пожар на торфе", - рассказал Хорунжий. 

Он добавил, что торфяные пожары ликвидируются достаточно долго из-за того, что нужно проливать достаточно большой слой торфа. На это требуется большое количество людей, огнетушащих средств, а также воды. 

Загрязнения воздуха нет

"Загрязнение воздуха в Киеве не происходит, ситуация контролируемая и здесь подчеркну, что постоянно проводится скрининг, мониторинг соответственно воздуха по радиационной угрозе, загрязненности воздуха для киевлян. Поэтому здесь хочу успокоить", - добавил представитель ГСЧС. 

В то же время Хорунжий подчеркнул, что, если кто-то из киевлян имеет болезни астматического характера, им необходимо закрывать окна и меньше находиться на улице. В частности окна можно уплотнить влажными тряпками. 

Что предшествовало

Вчера, 16 сентября, сетью начали распространяться фотографии, а также видео с пожарами под Вышгородом. В Вышгородском районе наблюдалось сильное задымление.

Позже в Киевской городской государственной администрации (КГГА) предупредили о риске ухудшения качества воздуха в Киеве. Пожар может привести к задымлению в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева.

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Киев