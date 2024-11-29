Гарячу фазу війни зупинить "парасолька" НАТО над підконтрольною частиною України, - Зеленський

"Ви не можете давати запрошення тільки частині країни. Тому що тоді ви визнаєте, що лише це територія України, а інша - Росія. Юридично ми не маємо права визнавати окуповані території територіями Росії. І тут не можна помилятися в цьому", - сказав президент.

За його словами, у самому запрошенні до НАТО мають бути зафіксовані міжнародно визнані кордони України.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. Треба зробити це швидко. І тоді Україна зможе повернути дипломатичним шляхом окуповані території", - сказав він.

Зеленський зауважив, що таку пропозицію Україна ніколи не розглядала, тому що ніхто офіційно нам цього не запропонував.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, Україна сподівалася отримати офіційне запрошення до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні, однак цього не сталося.

Київ наполягає на визначенні чіткого графіка вступу, але конкретних рішень досі немає. В Альянсі запевняють, що "двері до НАТО" залишаються відкритими, проте членство неможливе до завершення війни.

Президент Володимир Зеленський вважає запрошення до НАТО ключовим для перемоги України та прагне досягти цього до можливого повернення Дональда Трампа на посаду президента США, побоюючись змін у американській політиці.