Горячую фазу войны остановит "зонтик" НАТО над подконтрольной частью Украины, - Зеленский

"Вы не можете давать приглашение только части страны. Потому что тогда вы признаете, что только это территория Украины, а другая - Россия. Юридически мы не имеем права признавать оккупированные территории территориями России. И здесь нельзя ошибаться в этом", - сказал президент.

По его словам, в самом приглашении в НАТО должны быть зафиксированы международно признанные границы Украины. Но никто не предлагал Украине быть в НАТО той или иной частью.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Надо сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть дипломатическим путем оккупированные территории", - сказал он.

Зеленский отметил, что такое предложение Украина никогда не рассматривала, потому что никто официально нам этого не предложил.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина надеялась получить официальное приглашение в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне, однако этого не произошло.

Киев настаивает на определении четкого графика вступления, но конкретных решений до сих пор нет. В Альянсе уверяют, что "двери в НАТО" остаются открытыми, однако членство невозможно до завершения войны.

Президент Владимир Зеленский считает приглашение в НАТО ключевым для победы Украины и стремится достичь этого до возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США, опасаясь перемен в американской политике.