UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гарячі точки. Що відбувається біля Бахмуту, Авдіївки та Вугледару, де РФ хоче прорватися

Фото: ЗСУ розповіли про ситуацію біля Бахмуту, Авдіївки та Вугледару (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська не полишають своїх спроб прорвати українську оборону на Бахмутському напрямку. Інтенсивні бої також ведуться і в районі Авдіївки та Вугледару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Бахмут

"Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону в районі Бахмута. Цієї доби він наносив близько 225 ударів різного типу артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню. Було більш як 28 боєзіткнень. Противник втратив понад 90 людей вбитими й більше ніж 100 пораненими тільки в боях на Бахмутському напрямку", - розповів Череватий.

За його словами, росіяни докладають всіх зусиль, щоб прорвати нашу оборону біля Бахмуту, але безрезультатно, окупанти продовжують зазнавати втрат.

Авдіївка та Вугледар

"Там фактично така ж інтенсивність боїв. Це другий за напругою напрямок українського Донбасу, де ворог постійно, застосовуючи всі засоби, намагається прорватися. Але системно має втрати й не здатний це зробити", - зазначив Череватий.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що окупанти іноді проривалися на околиці Бахмута, але їх вибили українські захисники.

Також повідомлялося, що кілька днів тому росіяни втратили кілька позицій під Бахмутом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвдіївкаДонбасБахмутВійна Росії проти України