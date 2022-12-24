Горячие точки. Что происходит у Бахмута, Авдеевки и Угледара, где РФ хочет прорваться

Российские войска не оставляют своих попыток прорвать украинскую оборону на Бахмутском направлении. Интенсивные бои также ведутся и в районе Авдеевки и Угледара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"Враг постоянно пытается прорвать нашу оборону в районе Бахмута. За эти сутки он наносил около 225 ударов разного типа артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня. Было более 28 столкновений. Противник потерял более 90 человек убитыми и более 100 ранеными только в боях на Бахмутском направлении", - рассказал Череватый.
По его словам, россияне прилагают все усилия, чтобы прорвать нашу оборону возле Бахмута, но безрезультатно, оккупанты продолжают нести потери.
"Там фактически такая же интенсивность боев. Это второе по напряжению направление украинского Донбасса, где враг постоянно, применяя все средства, пытается прорваться. Но системно имеет потери и не способен это сделать", - отметил Череватый.
Напомним, недавно мы писали о том, что оккупанты иногда прорывались на окраине Бахмута, но их выбили украинские защитники.
Также сообщалось, что несколько дней назад россияне потеряли несколько позиций под Бахмутом.
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