UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Гарячі точки" фронті і не тільки. Зеленський розповів про доповідь Сирського

Фото: Володимир Зеленський та Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Часів Яр та ще низка напрямків в Донецькій області, а також Куп'янський напрямок є найгарячішими ділянками фронту станом на сьогодні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Як розповів Зеленський, сьогодні йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Доповідь стосувалася найбільш гарячих точок фронту.

"Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина - Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі", - сказав український президент.

Також, за словами Зеленського, Сирський доповів сьогодні про ураження цілей на окупованій території, а також про реалізовані операції та підготовку запланованих.

"Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день - російських втрат - наближає для нас такий потрібний мир", - наголосив він.

Розмова з Умєровим

Також сьогодні президент розмовляв з міністром оборони Рустемом Умєровим про забезпечення України системами ППО.

"Ключове - це ППО. Робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба - збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, росіяни продовжують штурмувати українські позиції в Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також ворог намагається вибити українські сили з плацдарму на лівобережжі Херсонської області. Однак росіяни зазнають шалених втрат.

Так, за минулу добу українські військові ліквідували 950 окупантів, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 459 530 військових.

Одним з найгарячіших напрямків фронту є Часів Яр. Як заявляли в британській розвідці, росіяни використовують проти українських оборонців в Часовому Ярі таку ж тактику, як і в Авдіївці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниОлександр Сирський