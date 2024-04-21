"Горячие точки" фронте и не только. Зеленский рассказал о докладе Сырского

Как рассказал Зеленский, сегодня ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Доклад касался самых горячих точек фронта.

"Часов Яр и другие ключевые направления на Донетчине: Покровское, Кураховское, а также Харьковщина - Купянское направление. Наши позиции, наши результаты. Я благодарю каждого солдата, каждого командира, все наши боевые подразделения, которые действительно метки и устойчивы", - сказал украинский президент.

Также, по словам Зеленского, Сырский доложил сегодня о поражении целей на оккупированной территории, а также о реализованных операциях и подготовке запланированных.

"Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день - российских потерь - приближает для нас такой нужный мир", - подчеркнул он.

Разговор с Умеровым

Также сегодня президент разговаривал с министром обороны Рустемом Умеровым об обеспечении Украины системами ПВО.

"Ключевое - это ПВО. Делаем все возможное, контактируем со всеми возможными партнерами, чтобы увеличить защиту неба - увеличить количество и качество систем ПВО в руках наших воинов. Каждый лидер и каждая страна в этом помогающая страна являются настоящими спасителями жизни", - добавил Зеленский.