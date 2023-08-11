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Гарячі будні. ЗСУ вразили ворожі склади на Мелітопольському та Бердянському напрямках

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П'ятниця 11 серпня 2023 13:46
Гарячі будні. ЗСУ вразили ворожі склади на Мелітопольському та Бердянському напрямках Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни влаштували ворогу гарячі будні на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Як розповів Федоров, воїни вдарили по російських складах в селі Інженерне Запорізької області.

Наразі інші подробиці ситуації невідомі.

Ситуація на фронті

Минулої доби, 10 серпня, наші військові знищили ще 580 російських окупантів. Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали 252 780 одиниць особового складу.

Як розповідав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку воїни виконали 1464 вогневих завдання та вразили 16 одиниць ворожої техніки.

Тим часом згідно з даними Інституту вивчення війни, наші солдати ЗСУ просуваються в Запорізькій області та намагались закріпитись поблизу Урожайного.

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