Гарячі будні. ЗСУ вразили ворожі склади на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Українські воїни влаштували ворогу гарячі будні на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Як розповів Федоров, воїни вдарили по російських складах в селі Інженерне Запорізької області.

Наразі інші подробиці ситуації невідомі.

Ситуація на фронті

Минулої доби, 10 серпня, наші військові знищили ще 580 російських окупантів. Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали 252 780 одиниць особового складу.

Як розповідав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку воїни виконали 1464 вогневих завдання та вразили 16 одиниць ворожої техніки.

Тим часом згідно з даними Інституту вивчення війни, наші солдати ЗСУ просуваються в Запорізькій області та намагались закріпитись поблизу Урожайного.