Горячие будни. ВСУ поразили вражеские склады на Мелитопольском и Бердянском направлениях
Украинские воины устроили врагу горячие будни на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Как рассказал Федоров, воины ударили по российским складам в деревне Инженерное Запорожской области.
Пока другие подробности ситуации неизвестны.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 10 августа, наши военные уничтожили еще 580 российских оккупантов. Потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили 252 780 единиц личного состава.
Как рассказывал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, на Таврическом направлении воины выполнили 1464 огневых задач и поразили 16 единиц вражеской техники.
Между тем, согласно данным Института изучения войны, наши солдаты ВСУ продвигаются в Запорожской области и пытались закрепиться вблизи Урожайного.
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