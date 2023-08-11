Горячие будни. ВСУ поразили вражеские склады на Мелитопольском и Бердянском направлениях

Украинские воины устроили врагу горячие будни на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Как рассказал Федоров, воины ударили по российским складам в деревне Инженерное Запорожской области.

Пока другие подробности ситуации неизвестны.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 10 августа, наши военные уничтожили еще 580 российских оккупантов. Потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили 252 780 единиц личного состава.

Как рассказывал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, на Таврическом направлении воины выполнили 1464 огневых задач и поразили 16 единиц вражеской техники.

Между тем, согласно данным Института изучения войны, наши солдаты ВСУ продвигаются в Запорожской области и пытались закрепиться вблизи Урожайного.