ua en ru
Пн, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Горячее воскресенье: ЦАХАЛ ударила по "Хезболле", на юге Израиля звучали выстрелы

Понедельник 21 апреля 2025 00:57
UA EN RU
Горячее воскресенье: ЦАХАЛ ударила по "Хезболле", на юге Израиля звучали выстрелы Фото: на юге Израиля были слышны странные выстрелы после удара по "Хезболле" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия обороны Израиля атаковала объекты "Хезболлы", после чего на юге страны были слышны выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в воскресенье, 20 апреля, израильские военные атаковали несколько пусковых установок и объект военной инфраструктуры, из которых действовали террористы "Хезболлы" в районе Набатие на юге Ливана.

Также ЦАХАЛ ударом ликвидировала в районе Хулы на юге Ливана террориста, который был начальником инженерной службы группировки в комплексе Одаиссе (Аль-Аадайса).

"Такая деятельность террористической организации "Хезболла" является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном, и представляет угрозу для израильского гражданского населения", - сообщила Армия Израиля.

Около 23:00 израильские силы безопасности сообщили, что слышали выстрелы в районе долины Кадеш-Барнеа на юге Израиля. Солдаты ЦАХАЛ провели обыски в этом районе и исключили подозрение на инцидент с безопасностью в этом районе.

Война на Ближнем Востоке

В Секторе Газа продолжается военная кампания Израиля и боевиками палестинской группировки ХАМАС.

Недавно израильские военные начали наземную операцию возле города Рафах для расширения зоны безопасности.

В частности, ЦАХАЛ решила расширить присутствие на юге Сектора Газа и сформировать новую зону безопасности между городом Рафах и границей с Египтом.

На днях палестинские террористы предложили Израилю провести обмен заложниками "всех на всех".

Между тем премьер-министр Беньямин Нетаньяху не намерен обманывать ХАМАС для освобождения всех израильских заложников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Хезболла
NEWS
США хотят продления "пасхального перемирия" между Украиной и РФ
США хотят продления "пасхального перемирия" между Украиной и РФ
DAILY
Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины