Горячее воскресенье: ЦАХАЛ ударила по "Хезболле", на юге Израиля звучали выстрелы

Армия обороны Израиля атаковала объекты "Хезболлы", после чего на юге страны были слышны выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в воскресенье, 20 апреля, израильские военные атаковали несколько пусковых установок и объект военной инфраструктуры, из которых действовали террористы "Хезболлы" в районе Набатие на юге Ливана.

Также ЦАХАЛ ударом ликвидировала в районе Хулы на юге Ливана террориста, который был начальником инженерной службы группировки в комплексе Одаиссе (Аль-Аадайса).

"Такая деятельность террористической организации "Хезболла" является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном, и представляет угрозу для израильского гражданского населения", - сообщила Армия Израиля.

Около 23:00 израильские силы безопасности сообщили, что слышали выстрелы в районе долины Кадеш-Барнеа на юге Израиля. Солдаты ЦАХАЛ провели обыски в этом районе и исключили подозрение на инцидент с безопасностью в этом районе.