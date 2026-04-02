Гаряча лінія Мінцифри: на дзвінки українців цілодобово відповідатиме ШІ

19:07 02.04.2026 Чт
2 хв
Мінцифри запускає цілодобового ШІ-консультанта
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: Мінцифри впроваджує ШІ-консультанта на телефонну лінію (Getty Images)

В Мінцифри анонсували появу голосового штучного інтелекта, який консультуватиме українців на гарячій лінії Мінцифри цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на Forbes AI Day 2026.

ШІ-консультант виходить на лінію

Раніше штучний інтелект Мінцифри працював лише в чатах і відповідав на понад 90% звернень. Тепер він отримає голос - і почне консультувати за телефоном на гарячій лінії відомства в режимі 24/7.

Наступний крок - запустити голосового ШІ-помічника Дія.AI на порталі "Дія".

За словами Борнякова, Україна реалізує це у партнерстві з компанією ElevenLabs. Перші голосові сервіси вже були показані на форумі.

Амбітні цілі Мінцифри

Борняков також окреслив ширшу стратегію. Україна прагне увійти до трійки найбільш розвинених у сфері ШІ країн світу до 2030 року.

Серед ключових напрямів:

  • будівництво власної ШІ-інфраструктури разом із NVIDIA;
  • розробка національної мовної моделі "Сяйво" разом із "Київстар";
  • масштабування венчурного ринку через Diia.City Invest;
  • відкриття оборонних RoboLab в університетах;
  • впровадження ШІ в судову систему.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про запуск розробки української національної мовної моделі, яка враховуватиме особливості мови та культури.

Технічним партнером проекту став "Київстар" - компанія фінансує створення моделі, яку згодом передадуть державі. За основу взяли модель Gemma від Google.

Детальніше про розробку та чому власна мовна модель - це питання національної безпеки, читайте в інтерв'ю РБК-Україна.

