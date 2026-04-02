Горячая линия Минцифры: на звонки украинцев круглосуточно будет отвечать ИИ

В Минцифры анонсировали появление голосового искусственного интеллекта, который будет консультировать украинцев на горячей линии Минцифры круглосуточно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление врио министра цифровой трансформации Александр Борняков на Forbes AI Day 2026.
Ранее искусственный интеллект Минцифры работал только в чатах и отвечал на более 90% обращений. Теперь он получит голос - и начнет консультировать по телефону на горячей линии ведомства в режиме 24/7.
Следующий шаг - запустить голосового ИИ-помощника Дія.AI на портале "Дія".
По словам Борнякова, Украина реализует это в партнерстве с компанией ElevenLabs. Первые голосовые сервисы уже были показаны на форуме.
Борняков также очертил более широкую стратегию. Украина стремится войти в тройку наиболее развитых в сфере ИИ стран мира к 2030 году.
Среди ключевых направлений:
Напомним, ранее сообщалось о запуске разработки украинской национальной языковой модели, которая будет учитывать особенности языка и культуры.
Техническим партнером проекта стал "Киевстар" - компания финансирует создание модели, которую впоследствии передадут государству. За основу взяли модель Gemma от Google.
