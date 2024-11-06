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Гарріс звернеться до нації та прихильників після поразки на виборах, - NBC News

Фото: Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Віцепрезидент США і кандидатка у президенти Камала Гарріс звернеться до своїх прихильників та нації в другій половині дня 6 листопада за американським часом. Це буде її перший виступ після поразки на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами трьох помічників Гарріс, очікується, що віцепрезидент звернеться до своїх прихильників і нації з Університету Говарда, де натовп її прихильників зібрався вчора ввечері, щоб подивитися на результати виборів.

Співголова кампанії Гарріс Седрік Річмонд сказав натовпу, який зібрався в університетському містечку, що вони почують її сьогодні в якийсь момент, перш ніж "розчаровано відпустити їх додому".

Варто зазначити, що Гарріс офіційно ще не визнала своєї поразки на президентських виборах.

Вибори в США

Нагадаємо, вибори президента США відбулися у вівторок, 5 листопада. На посаду голови Білого дому претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.

Сьогодні вранці, 6 листопада, звертаючись до своїх прихильників, Дональд Трамп оголосив себе новим президентом Сполучених Штатів.

Пізніше стало відомо, що Трамп отримав на виборах 277 голосів. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.

Про те, що означає перемога Трампа для України та чи зможе він зупинити війну, - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиКамала ГаррісВибори в США