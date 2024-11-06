Гарріс звернеться до нації та прихильників після поразки на виборах, - NBC News

За словами трьох помічників Гарріс, очікується, що віцепрезидент звернеться до своїх прихильників і нації з Університету Говарда, де натовп її прихильників зібрався вчора ввечері, щоб подивитися на результати виборів.

Співголова кампанії Гарріс Седрік Річмонд сказав натовпу, який зібрався в університетському містечку, що вони почують її сьогодні в якийсь момент, перш ніж "розчаровано відпустити їх додому".

Варто зазначити, що Гарріс офіційно ще не визнала своєї поразки на президентських виборах.