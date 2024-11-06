Гарріс звернеться до нації та прихильників після поразки на виборах, - NBC News

Віцепрезидент США і кандидатка у президенти Камала Гарріс звернеться до своїх прихильників та нації в другій половині дня 6 листопада за американським часом. Це буде її перший виступ після поразки на виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За словами трьох помічників Гарріс, очікується, що віцепрезидент звернеться до своїх прихильників і нації з Університету Говарда, де натовп її прихильників зібрався вчора ввечері, щоб подивитися на результати виборів.
Співголова кампанії Гарріс Седрік Річмонд сказав натовпу, який зібрався в університетському містечку, що вони почують її сьогодні в якийсь момент, перш ніж "розчаровано відпустити їх додому".
Варто зазначити, що Гарріс офіційно ще не визнала своєї поразки на президентських виборах.
Нагадаємо, вибори президента США відбулися у вівторок, 5 листопада. На посаду голови Білого дому претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.
Сьогодні вранці, 6 листопада, звертаючись до своїх прихильників, Дональд Трамп оголосив себе новим президентом Сполучених Штатів.
Пізніше стало відомо, що Трамп отримав на виборах 277 голосів. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.
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