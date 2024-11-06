Харрис обратится к нации и поклонникам после поражения на выборах, - NBC News

По словам трех помощников Харрис, ожидается, что вице-президент обратится к своим сторонникам и нации из Университета Говарда, где толпа ее поклонников собралась вчера вечером, чтобы посмотреть на результаты выборов.

Сопредседатель кампании Харрис Седрик Ричмонд сказал толпе, собравшейся в университетском городке, что они услышат ее сегодня в какой-то момент, прежде чем "разочарованно отпустить их домой".

Стоит отметить, что Харрис официально еще не признала своего поражения на президентских выборах.