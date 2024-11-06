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Харрис обратится к нации и поклонникам после поражения на выборах, - NBC News

Фото: Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис обратится к своим сторонникам и нации во второй половине дня 6 ноября по американскому времени. Это будет ее первое выступление после поражения на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам трех помощников Харрис, ожидается, что вице-президент обратится к своим сторонникам и нации из Университета Говарда, где толпа ее поклонников собралась вчера вечером, чтобы посмотреть на результаты выборов.

Сопредседатель кампании Харрис Седрик Ричмонд сказал толпе, собравшейся в университетском городке, что они услышат ее сегодня в какой-то момент, прежде чем "разочарованно отпустить их домой".

Стоит отметить, что Харрис официально еще не признала своего поражения на президентских выборах.

Выборы в США

Напомним, выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. На должность главы Белого дома претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.

Сегодня утром, 6 ноября, обращаясь к своим поклонникам, Дональд Трамп объявил себя новым президентом Соединенных Штатов.

Позже стало известно, что Трамп получил на выборах 277 голосов. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.

О том, что означает победа Трампа для Украины и сможет ли он остановить войну, - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиКамала ХаррисВыборы в США