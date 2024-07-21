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Гарріс зробила першу заяву після рішення Байдена знятися з виборів

Фото: віцепрезидент США Камала Гарріс (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що має намір "заслужити і виграти" номінацію на пост президента США від Демократичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Камала Гарріс зробила першу заяву після оголошення президентом Джо Байденом рішення про вибуття з виборчих перегонів.

Гарріс сказала, що для неї велика честь отримати підтримку Байдена, а також зголосилася змагатися за номінацію.

"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити та виграти цю номінацію", — сказала вона.

Раніше сьогодні Байден заявив, що знімається з виборів. Заклики, в тому числі у Демократичній партії, до Байдена скасувати свою участь у виборах почали лунати після провальних для чинного президента теледебатів з його конкурентом від республіканців Дональдом Трампом.

При цьому Байден запропонував кандидатом в президенти США віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Що відомо про Гарріс - у матеріалі РБК-Україна.

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