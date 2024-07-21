RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Харрис сделала первое заявление после решения Байдена сняться с выборов

Фото: вице-президент США Камала Харрис (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена "заслужить и выиграть" номинацию на пост президента США от Демократической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Камала Харрис сделала первое заявление после обнародования президентом Джо Байденом решения о выходе из избирательной гонки.

Гаррис сказала, что для нее большая честь получить поддержку Байдена, а также вызвалась соревноваться за номинацию.

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерен заслужить и выиграть эту номинацию", - сказала она.

Ранее сегодня Байден заявил, что снимается с выборов. Призывы, в том числе в Демократической партии, к Байдену отменить свое участие в выборах начались после провальных для действующего президента теледебатов с его конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом.

При этом Байден предложил кандидатом в президенты США вице-президента Камалу Харрис.

Что известно о Харрис - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденВыборы в США