Харрис сделала первое заявление после решения Байдена сняться с выборов

Ранее сегодня Байден заявил, что снимается с выборов. Призывы, в том числе в Демократической партии, к Байдену отменить свое участие в выборах начались после провальных для действующего президента теледебатов с его конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом.

При этом Байден предложил кандидатом в президенты США вице-президента Камалу Харрис.

Что известно о Харрис - в материале РБК-Украина.

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