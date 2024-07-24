Гарріс жорстко розкритикувала Трампа на першому виборчому мітингу
Віце-президент США і потенційний кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс нещадно критикувала Дональда Трампа на своєму першому передвиборчому мітингу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та CNN.
Зустріч із виборцями відбувся у Центральній середній школі Вест Елліс в передмісті Мілуокі у Вісконсині, - штаті, що часто відіграє ключову роль у результатах президентських виборів.
У 17-хвилинному виступі Гарріс агресивно атакувала вразливі місця Трампа і порівнювала свій досвід колишнього прокурора з його досвідом засудженого злочинця.
Вона перерахувала список ліберальних пріоритетів та підкреслила, що в разі обрання підтримає розширення доступу до абортів, полегшення вступу робітників до профспілок і боротьби з насильством із застосуванням зброї. Це різко контрастує з кандидатом від республіканців.
"Дональд Трамп хоче відкинути нашу країну назад. Чи хочемо ми жити в країні свободи, співчуття і верховенства права, чи в країні хаосу, страху і ненависті?", - звернулася вона до багатотисячного натовпу.
Гарріс зазначила, що "бралася за злочинців усіх видів: хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, що обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди".
"Тому послухайте мене, коли я скажу: "Я знаю типаж Дональда Трампа. І в цій кампанії, обіцяю вам: я з гордістю поставлю свій послужний список проти його"", - сказала вона.
Вихід Байдена з перегонів
В неділю, 21 липня, чинний президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів, що відбудуться 5 листопада 2024 року. Рішення було обумовлене проблемами зі здоров'ям політика і програшем Трампу першого туру дебатів.
Новим потенційним кандидатом від демократів є віце-президент Камала Гарріс. Вона уже набрала достатньо голосів у партії, щоб стати офіційним кандидатом у президенти США.
За результатами останнього соцопитування, Гарріс випереджає Трампа.
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