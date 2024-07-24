Харрис жестко раскритиковала Трампа на первом избирательном митинге

Вице-президент США и потенциальный кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис нещадно критиковала Дональда Трампа на своем первом предвыборном митинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.

Встреча с избирателями состоялась в Центральной средней школе Вест Эллис в пригороде Милуоки в Висконсине, - штате, который часто играет ключевую роль в результатах президентских выборов.

В 17-минутном выступлении Харрис агрессивно атаковала уязвимые места Трампа и сравнивала свой опыт бывшего прокурора с его опытом осужденного преступника.

Она перечислила список либеральных приоритетов и подчеркнула, что в случае избрания поддержит расширение доступа к абортам, облегчение вступления рабочих в профсоюзы и борьбу с насилием с применением оружия. Это резко контрастирует с кандидатом от республиканцев.

"Дональд Трамп хочет отбросить нашу страну назад. Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства права, или в стране хаоса, страха и ненависти?", - обратилась она к многотысячной толпе.

Харрис отметила, что "бралась за преступников всех видов: хищников, которые издевались над женщинами, мошенников, которые обворовывали потребителей, мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды".

"Поэтому послушайте меня, когда я скажу: "Я знаю типаж Дональда Трампа. И в этой кампании, обещаю вам: я с гордостью поставлю свой послужной список против его"", - сказала она.