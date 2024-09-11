Гарріс здолала Трампа на дебатах. Експерт пояснив, у чому полягає її стратегія

"Я достатньо стриманий в оцінках цих дебатів. Тому що я дуже добре пам'ятаю оцінки після дебатів між Байденом і Трампом, де всі вже сказали, що "Трамп переміг на виборах", що "Трамп президент уже". Тому я хочу на цьому наголосити, що в Америці дуже все швидко змінюється", - сказав він.

Експерт зазначив, що вихід Джо Байдена з виборчих перегонів був безпрецедентним випадком. На його думку, для Камали Гарріс ці дебати були важливими з погляду на те, що вона ще новий кандидат у перегонах.

"Тобто у неї досі є оцей елемент новизни, елемент несподіваності і, звісно, вона цим намагається користуватися. Плюс штаб Камали Гарріс обрав дещо цікаву стратегію і поки що цифри опитувань підтверджують, що вона їм приносить результат. Це все ж таки мінімальна публічність саме у медіа. Тобто вона фактично до дебатів дала лише одне велике інтерв'ю і те разом із Тімом Уолзом - кандидатом у віце-президенти від демократів. Тобто навіть не один на один", - додав Фарапонов.

За його словами, демократка фактично використала дебати як спосіб просувати певні ідеї, які вона поступово лише починає оголошувати.

Як пояснив аналітик, основна перевага Гарріс у тому, що вона на дебатах може запропонувати щось нове, у порівнянні з республіканцем Дональд Трампом.

"Натомість як Трамп все ж таки колишній президент, майже безальтернативний кандидат на республіканських праймеріз був і в принципі таким і лишився. Тому фактично йому складно пропонувати щось таке нове. Тому що тоді в нього логічно запитають, а де ж ти був раніше або чому ти про це не казав. Тобто якби Трамп щось таке цікаве пропонував щодо внутрішньої політики. Тому власне і велика кількість часу була присвячена саме питанням внутрішньої політики: аборти, економіка і т д. Це дійсно ті питання, які хвилюють американців", - сказав він.

Фарапонов додав, що модератори дебатів віддавали перевагу внутрішнім питанням, які найбільш яскраво демонструють різницю між демократами та республіканцями.