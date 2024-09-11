Гарріс здолала Трампа на дебатах. Експерт пояснив, у чому полягає її стратегія

Кандидат у президенти США Камала Гарріс використала дебати для просування своєї перевиборчої стратегії. Вона полягає у її мінімальній публічності.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив голова "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов.
"Я достатньо стриманий в оцінках цих дебатів. Тому що я дуже добре пам'ятаю оцінки після дебатів між Байденом і Трампом, де всі вже сказали, що "Трамп переміг на виборах", що "Трамп президент уже". Тому я хочу на цьому наголосити, що в Америці дуже все швидко змінюється", - сказав він.
Експерт зазначив, що вихід Джо Байдена з виборчих перегонів був безпрецедентним випадком. На його думку, для Камали Гарріс ці дебати були важливими з погляду на те, що вона ще новий кандидат у перегонах.
"Тобто у неї досі є оцей елемент новизни, елемент несподіваності і, звісно, вона цим намагається користуватися. Плюс штаб Камали Гарріс обрав дещо цікаву стратегію і поки що цифри опитувань підтверджують, що вона їм приносить результат. Це все ж таки мінімальна публічність саме у медіа. Тобто вона фактично до дебатів дала лише одне велике інтерв'ю і те разом із Тімом Уолзом - кандидатом у віце-президенти від демократів. Тобто навіть не один на один", - додав Фарапонов.
За його словами, демократка фактично використала дебати як спосіб просувати певні ідеї, які вона поступово лише починає оголошувати.
Як пояснив аналітик, основна перевага Гарріс у тому, що вона на дебатах може запропонувати щось нове, у порівнянні з республіканцем Дональд Трампом.
"Натомість як Трамп все ж таки колишній президент, майже безальтернативний кандидат на республіканських праймеріз був і в принципі таким і лишився. Тому фактично йому складно пропонувати щось таке нове. Тому що тоді в нього логічно запитають, а де ж ти був раніше або чому ти про це не казав. Тобто якби Трамп щось таке цікаве пропонував щодо внутрішньої політики. Тому власне і велика кількість часу була присвячена саме питанням внутрішньої політики: аборти, економіка і т д. Це дійсно ті питання, які хвилюють американців", - сказав він.
Фарапонов додав, що модератори дебатів віддавали перевагу внутрішнім питанням, які найбільш яскраво демонструють різницю між демократами та республіканцями.
Цієї ночі у США відбулися дебати між кандидатами у президенти США - республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс. За даними соцопитувань, дебати виграла Камала Гарріс.
Кандидати здебільшого говорили про внутрішні американські питання, але також згадали Україну. Трамп ухилився від відповіді на питання про завершення війни в Україні. Гарріс звинуватила його у підігруванні Володимиру Путіну. Детальніше про дебати - за посиланням.
Після дебатів стало відомо, що команда Камали Гарріс хоче провести ще один раунд дебатів з Трампом. Поки невідомо, чи погодиться на це республіканець.
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