Харрис победила Трампа на дебатах. Эксперт объяснил, в чем состоит ее стратегия

"Я достаточно сдержан в оценках этих дебатов. Потому что я очень хорошо помню оценки после дебатов между Байденом и Трампом, где все уже сказали, что "Трамп победил на выборах", что "Трамп президент уже". Поэтому я хочу на этом подчеркнуть, что в Америке очень все быстро меняется", - сказал он.

Эксперт отметил, что выход Джо Байдена из избирательной гонки был беспрецедентным случаем. По его мнению, для Камалы Харрис эти дебаты были важны с точки зрения того, что она еще новый кандидат в гонке.

"То есть у нее до сих пор есть этот элемент новизны, элемент неожиданности и, конечно, она этим пытается пользоваться. Плюс штаб Камалы Харрис выбрал несколько интересную стратегию и пока цифры опросов подтверждают, что она им приносит результат. Это все же минимальная публичность именно в медиа. То есть она фактически к дебатам дала только одно большое интервью и то вместе с Тимом Уолзом - кандидатом в вице-президенты от демократов. То есть даже не один на один", - добавил Фарапонов.

По его словам, демократка фактически использовала дебаты как способ продвигать определенные идеи, которые она постепенно только объявляет.

Как объяснил аналитик, основное преимущество Харрис в том, что она на дебатах может предложить что-то новое, по сравнению с республиканцем Дональд Трампом.

"Трамп все же бывший президент, почти безальтернативный кандидат на республиканских праймериз был и в принципе таким и остался. Поэтому фактически ему сложно предлагать что-то такое новое. Потому что тогда у него логично спросят, а где же ты был раньше или почему ты об этом не говорил. То есть, если бы Трамп что-то такое интересное предлагал относительно внутренней политики. Поэтому собственно и большое количество времени было посвящено именно вопросам внутренней политики: аборты, экономика и т.д. Это действительно те вопросы, которые волнуют американцев", - сказал он.

Фарапонов добавил, что модераторы дебатов предпочитали внутренние вопросы, наиболее ярко демонстрирующие разницу между демократами и республиканцами.