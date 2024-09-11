Харрис победила Трампа на дебатах. Эксперт объяснил, в чем состоит ее стратегия

Кандидат в президенты США Камала Харрис использовала дебаты для продвижения своей предвыборной стратегии. Она состоит в ее минимальной публичности.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.
"Я достаточно сдержан в оценках этих дебатов. Потому что я очень хорошо помню оценки после дебатов между Байденом и Трампом, где все уже сказали, что "Трамп победил на выборах", что "Трамп президент уже". Поэтому я хочу на этом подчеркнуть, что в Америке очень все быстро меняется", - сказал он.
Эксперт отметил, что выход Джо Байдена из избирательной гонки был беспрецедентным случаем. По его мнению, для Камалы Харрис эти дебаты были важны с точки зрения того, что она еще новый кандидат в гонке.
"То есть у нее до сих пор есть этот элемент новизны, элемент неожиданности и, конечно, она этим пытается пользоваться. Плюс штаб Камалы Харрис выбрал несколько интересную стратегию и пока цифры опросов подтверждают, что она им приносит результат. Это все же минимальная публичность именно в медиа. То есть она фактически к дебатам дала только одно большое интервью и то вместе с Тимом Уолзом - кандидатом в вице-президенты от демократов. То есть даже не один на один", - добавил Фарапонов.
По его словам, демократка фактически использовала дебаты как способ продвигать определенные идеи, которые она постепенно только объявляет.
Как объяснил аналитик, основное преимущество Харрис в том, что она на дебатах может предложить что-то новое, по сравнению с республиканцем Дональд Трампом.
"Трамп все же бывший президент, почти безальтернативный кандидат на республиканских праймериз был и в принципе таким и остался. Поэтому фактически ему сложно предлагать что-то такое новое. Потому что тогда у него логично спросят, а где же ты был раньше или почему ты об этом не говорил. То есть, если бы Трамп что-то такое интересное предлагал относительно внутренней политики. Поэтому собственно и большое количество времени было посвящено именно вопросам внутренней политики: аборты, экономика и т.д. Это действительно те вопросы, которые волнуют американцев", - сказал он.
Фарапонов добавил, что модераторы дебатов предпочитали внутренние вопросы, наиболее ярко демонстрирующие разницу между демократами и республиканцами.
Этой ночью в США состоялись дебаты между кандидатами в президенты США - республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. По данным соцопросов, дебаты выиграла Камала Харрис.
Кандидаты в большинстве говорили о внутренних американских вопросах, но также вспомнили Украину. Трамп уклонился от ответа на вопрос о завершении войны в Украине. Харрис обвинила его в подыгрывание Владимиру Путину. Подробнее о дебатах - по ссылке.
После дебатов стало известно, что команда Камалы Харрис хочет провести еще один раунд дебатов с Трампом. Пока неизвестно, согласится ли на это республиканец.
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