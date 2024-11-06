Гарріс зателефонує Трампу, щоб визнати поразку на виборах, - NBC News
Віцепрезидент та кандидат у президенти США Камала Гарріс готується зателефонувати Дональду Трампу, щоб визнати свою поразку на виборах. Дзвінок також планує і чинний американський лідер Джо Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Як розповіли помічники Гарріс, очікується, що вона у середу зателефонує Трампу, щоб визнати поразку на виборах.
Також Гарріс виступить з промовою, однак коли саме поки невідомо. Наразі вона працює над своєю промовою.
Зазначається, що чинний президент США Джо Байден також планує сьогодні зателефонувати Трампу.
За інформацією представника Білого дому, в планах Байдена також публічний виступ з промовою про результати виборів.
Вибори в США
Вибори президента США відбулися у вівторок, 5 листопада. На посаду голови Білого дому претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.
Сьогодні вранці, 6 листопада, звертаючись до своїх прихильників, Дональд Трамп оголосив себе новим президентом Сполучених Штатів.
Пізніше стало відомо, що Трамп отримав на виборах 277 голосів. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.
Про те, як Дональд Трамп зміг переконати американців у тому, що США йдуть у неправильному напрямку, і чому ставки Камали Гарріс на виборах не зіграли, - у матеріалі РБК-Україна.
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