Харрис позвонит Трампу, чтобы признать поражение на выборах, - NBC News

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис готовится позвонить Дональду Трампу, чтобы признать свое поражение на выборах. Звонок планирует и действующий американский лидер Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Как рассказали помощники Харрис, ожидается, что она в среду позвонит по телефону Трампу, чтобы признать поражение на выборах.

Также Харрис выступит с речью, однако когда именно пока неизвестно. Сейчас она работает над своей речью.

Отмечается, что действующий президент США Джо Байден также планирует позвонить Трампу.

По информации представителя Белого дома, в планах Байдена также публичное выступление с речью о результатах выборов.