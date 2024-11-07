Харрис признала поражение на выборах и пообещала мирную передачу власти

Кандидат в президенты США Камала Харрис впервые обратилась к сторонникам после поражения на выборах. Она признала результаты и пообещала мирную передачу власти.

В частности, Харрис подтвердила информацию о том, что она говорила с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и поздравила его с победой.

"Я знаю, что все имеют чувства и спектр эмоций сейчас. Я это понимаю, но нужно принять результаты этих выборов. Я раньше сегодня говорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также ему сказала, что мы будем ему помогать в переходной период, и мы мирным путем передадим власть", - заявила Харрис.

Она добавила, что главный принцип американской дипломатии состоит в том, что "если мы проигрываем выборы, мы это принимаем". Вице-президент подчернула, что это главное отличие демократии от монархии и тирании.

"Мы как нация преданы не президенту или партии, а Конституции нашей страны", - сказала она.

Кроме того, во время выступления в Вашингтоне вице-президент выразила благодарность за доверие заявив, что ее сердце полно любви к США. Также Харрис поблагодарила действующего президента Америки Джо Байдена за поддержку.