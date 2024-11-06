Макрон, Нетаньягу, Орбан і не тільки. Трампа вітають з перемогою на виборах

Україна

Президент Володимир Зеленський в X (Twitter) привітав Трампа з "вражаючою перемогою" на виборах.

Глава держави зазначив, що цінує прихильність Трампа до підходу "мир через силу". На думку Зеленського, саме цей принцип може наблизити мир в Україні. Він додав, що Україна зацікавлена у політичній та економічній співпраці з США.

"Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах", - зазначив президент України.

Європа

Одним з перших привітав Дональда Трампа угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Він назвав перемогу республіканця "найбільшим камбеком" за політичну історію США та заявив, що це "дуже потрібна перемога для світу".

Також Трампа встиг привітати президент Франції Еммануель Макрон.

"Готові працювати разом, як і чотири роки тому. З твоїми і моїми переконаннями. З повагою та амбіціями. Для більшого миру та процвітання", - написав в X (Twitter) Макрон.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн теж звернулася до Трампа. Вона наголосила, що партнерство США та ЄС об'єднує 800 млн осіб, і закликала працювати разом.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "з нетерпінням чекає на співпрацю" з Трампом у наступні роки.

До привітань також приєдналися президент Польщі Анджей Дуда, президент Литви Гітанас Науседа, президент Сербії Александр Вучич, канцлер Австрії Карл Нехаммер, президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Ізраїль

Дональда Трампа привітав з перемогою на виборах і прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Він зазначив, що "історичне повернення до Білого дому відкриває для США новий початок і підтверджує відданість великому альянсу між Ізраїлем та Америкою".

НАТО

До привітань долучився генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він висловив сподівання, що президентство Трампа стане ключовим фактором для підтримки міцності Альянсу.